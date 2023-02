'Vooral winst voor Rusland in militaire oefening in Zuid-Afrika'

In een klein gehuurd bootje voeren acht demonstranten deze week in de haven van Kaapstad naar een Russisch fregat. Onder de activisten was de Oekraïense Dzvinka Kachur, die al lange tijd in Zuid-Afrika woont. Ze hield een bord vast met daarop de leuze 'Geen Russische oorlogsspelletjes in onze wateren'. Russische mariniers kwamen aan dek en keken vanaf hun schip, de Admiral Gorsjkov, naar de activisten. Een klein protest tegen een reus. Het oorlogsschip, dat uitgerust is met de hypersonische Zirkon-kruisraketten, was op doortocht naar de oostkust van Zuid-Afrika, waar vanaf vandaag een militaire oefening wordt gehouden met de marine van Rusland, China en Zuid-Afrika. De operatie duurt tien dagen, bijna een jaar na de Russische inval in Oekraïne. 'Russische propaganda' Dat steekt demonstrante Kachur. "Dit is Russische propaganda," zegt ze. "De Russen willen laten zien dat er nog landen zijn die hen accepteren." Ook de burgemeester van Kaapstad trok van leer na de onverwachte stop: "Kaapstad wil niet medeplichtig zijn aan Ruslands wrede oorlog," twitterde de burgemeester, die lid is van de oppositiepartij Democratische Alliantie. Hij voegde er nog aan toe: "#VoetsekRussianwarship", een Afrikaans woord dat neerkomt op "Rot op Russisch oorlogsschip". De Democratische Alliantie vindt dat Zuid-Afrika het signaal geeft loyaal te zijn aan Rusland. Maar de Zuid-Afrikaanse regering, die wordt gedomineerd door het ANC, ziet het probleem niet en blijft hameren op zijn neutraliteit als het gaat om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De militaire oefening is volgens het kabinet een manier om de goede betrekkingen tussen Zuid-Afrika, Rusland en China te versterken. Zuid-Afrika zegt dat de oefening (Mosi II) gewoon een vervolg is op Mosi I in 2019, toen Rusland ook te gast was. En dat het niets anders is dan eerdere oefeningen met het Verenigd Koninkrijk, Nigeria, Ivoorkust, Ghana en de Verenigde Staten.

Militaire oefening Mosi II De oefening Mosi II, wat zoveel betekent als rook, vindt plaats voor de kust van Durban en Richard's Bay. Rusland stuurt het oorlogsschip Admiral Gorsjkov met de Zirkon-kruisraket. Zuid-Afrika zegt dat er geen afspraken zijn om de raket tijdens de oefening te testen. Ook zou er een Russische olietanker aanwezig zijn. China zou een fregat sturen, een torpedobootjager en een ondersteunend schip. Zuid-Afrika meldde in eerste instantie mee te doen met 350 manschappen en een fregat, maar zegt nu meer schepen in te zetten. Over het programma is weinig bekend: er zou geoefend worden met het testen van communicatiesystemen en maritieme samenwerking en er zouden anti-piraatoefeningen worden gehouden.