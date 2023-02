Onderzoek: wantrouwen in politiek grootst in 'plattelandsprovincies'

Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van de regionale omroepen.

Gevraagd naar het meest dominante gevoel over de politiek antwoordt landelijk 35 procent van de respondenten 'wantrouwen'. Zeeland steekt er met 51 procent bovenuit, gevolgd door Limburg (45 procent). Opmerkelijk is dat Groningen, waar mensen te maken hebben met een slepend aardbevingsdossier, relatief laag scoort (36 procent) in vergelijking met andere 'plattelandsprovincies'.

In negen van de twaalf provincies is wantrouwen het dominantste gevoel over de politiek, van de acht mogelijke antwoorden. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is 'interesse' het meest gegeven antwoord.