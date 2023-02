Marathontopper Nageeye wil nog even door, maar gemis kinderen knaagt aan hem

De 33-jarige Nageeye is druk in voorbereiding op de marathon in de Maasstad, over twee maanden. Zondag loopt de Nederlander daarom de halve marathon in Barcelona. Tussen de bedrijven door doet hij in Rotterdam kort zijn verhaal.

Hij was vorig jaar april de eerste Nederlandse man die de marathon van Rotterdam op zijn naam schreef. Een herhaling van dat kunstje, dat is waar Abdi Nageeye zijn zinnen op heeft gezet. "Ja, ik wil mijn titel verdedigen. Met een tijd van twee uur en vier minuten laag. Misschien wel daaronder."

Op 16 april krijgen we een mooie strijd om de titel: Abdi Nageeye zal zijn titel komen verdedigen! Lees meer via https://t.co/gCeTimvk21 #demooiste pic.twitter.com/BfmmXV35fl

"In Barcelona wil ik mijn benen testen, even kijken waar ik sta op dit moment. Maar ik loop daar ook om even weg te komen van mijn trainingsstage in Ethiopië. Ik heb daar maandenlang heel goed getraind, maar je kunt heel moeilijk zo lang de volle focus houden."

En dus laat Nageeye zondag in Catalonië zijn gezicht zien. Zijn eerste optreden sinds zijn knappe derde plek op de marathon van New York, begin november. Nooit eerder haalde een Nederlander het podium in de meest prestigieuze marathon op aarde.

WK atletiek

Voor Nageeye staat dit jaar veel in het teken van 'Rotterdam', maar hij heeft nog een belangrijk doel voor ogen. "De WK atletiek in Boedapest in augustus. Vorig jaar had ik een medaille kunnen pakken, maar dat lukte helaas niet. Ik wil later aan mijn kleinkinderen kunnen vertellen dat ik zowel een olympische als een WK-medaille heb gewonnen. Die laatste ontbreekt nog."

Na Barcelona wacht in Rotterdam echter eerst zijn vijftiende marathon ooit. "Ik heb de ervaring, ik beschik met Gary Lough over een prima coach en ik loop in een goede groep, met ook Bashir Abdi. Ik denk wel dat ik de lange afstand inmiddels onder controle heb."

Vorig jaar liep Nageeye 2.04.55 in de Maasstad. De nummer twee van de Spelen van Tokio verheugt zich op een hernieuwde kennismaking met Rotterdam. "Ik heb nog nooit zo'n goede voorbereiding gehad en ik weet wat mij te wachten staat op 16 april. Eigenlijk is alles tot nu toe perfect gegaan."