NS meldt meer agressie tegen treinpersoneel, roept weer om meer bevoegdheden

Het aantal meldingen van NS-personeel over agressie is vorig jaar gestegen met 30 procent, zegt de vervoerder. Die vraagt de overheid opnieuw om meer bevoegdheden om verbaal en fysiek geweld aan te kunnen pakken.

Het aantal meldingen steeg in 2022 naar 965. Daarbij ging het in de meeste gevallen om medewerkers die werden bedreigd, mishandeld of bespuugd. Over agressie tussen reizigers onderling kwamen 3144 meldingen binnen. Ook daar is een toename te zien.

De stijging van het aantal meldingen komt niet alleen doordat er in 2022 weer meer passagiers waren na het schrappen van de coronabeperkingen, stelt de NS.

"In en na de coronacrisis zagen en zien we echt meer reizigers die een grote mond hebben en een kort lontje hebben", stelt een woordvoerder. "Ook worden we vaker geconfronteerd met mensen die geen vervoersbewijs hebben en dan overgaan tot geweld."

Verharding in de maatschappij

Wouter Koolmees, sinds drie maanden topman van NS, zegt dat hij zich is "rot geschrokken" over het gedrag van sommige reizigers. Hij zegt dat het in gesprekken met medewerkers veel te vaak gaat over sociale veiligheid, deëscaleren en het voorkomen van geweld.

"Dat de verharding in de maatschappij steeds vaker leidt tot agressie tegen mijn collega's, maar ook tegen politie en andere hulpverleners, vind ik verwerpelijk", zegt Koolmees. "Ik roep iedereen op: laat mijn collega's met rust."

Fouilleren

Er is volgens de vervoerder geen eenduidige groep daders aan te wijzen voor de geweldplegingen. Wel gaat het in Maarheeze en Zwolle bijvoorbeeld om zwartrijdende bewoners van asielzoekerscentra.

Over het algemeen spreekt de NS zorgen uit over een groeiende groep jongeren met wapens, die worden aangetroffen bij het fouilleren. Het komt volgens de vervoerder niet vaak voor dat er met wapens wordt gedreigd.