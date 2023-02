Agressie tegen NS-medewerkers steeg in 2022, NS vraagt overheid weer om maatregelen

Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar gestegen met 30 procent. Vorig jaar waren er 965 incidenten, meldt de vervoerder. In de meeste gevallen werden medewerkers bedreigd, mishandeld of bespuugd. Het aantal meldingen van agressie tussen reizigers nam ook toe naar 3144.

De cijfers zijn hoger dan voorgaande jaren. Na een daling van het aantal reizigers door de coronamaatregelen nam het aantal reizigers in 2022 weer toe, maar de toename komt niet alleen daardoor, zegt de NS.

'Meer mensen hebben kort lontje'

"In en na de coronacrisis zagen en zien we echt meer reizigers die een grote mond hebben en een kort lontje hebben", stelt een woordvoerder. "Ook worden we vaker geconfronteerd met mensen die geen vervoersbewijs hebben en dan overgaan op geweld."

Er is volgens de vervoerder geen eenduidige groep daders aan te wijzen voor de geweldplegingen. Wel gaat het in Maarheeze en Zwolle bijvoorbeeld om zwartrijdende bewoners van asielzoekerscentra. Over het algemeen spreekt de NS zorgen uit over een groeiende groep jongeren met wapens.