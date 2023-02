Elf dagen na de aardbeving nog enkele mensen gered in Turkije

In Turkije zijn elf dagen na de aardbeving nog vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een jongen van 12. Hij werd na bijna 260 uur gevonden door reddingswerkers in het district Ekinci in de door de aardbeving zwaar getroffen provincie Hatay. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de Turkse stad Kahramanmaras werd kort ervoor een man van 29 jaar levend gevonden. Volgens Turkse media is hij bij bewustzijn en gaat het goed met hem. Zo kon hij zijn naam zeggen en vroeg hij om zijn familie. De broer van de man spreekt van een wonder. "God heeft mijn gebeden niet verworpen", zegt hij. Ook twee mannen van 26 en 33 zijn vannacht in het aardbevingsgebied gered.

In een video op sociale media is te zien hoe een van hen een familielid belt: