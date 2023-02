Kabinet deelt zorgen over vestigingsklimaat, 'bedrijven moeten hier blijven'

Minister Adriaansens is, met de Tweede Kamer, bezorgd dat Nederland voor grote en internationale bedrijven minder aantrekkelijk is geworden. Op internationale ranglijsten van landen met een goed vestigingsklimaat is Nederland gedaald, het bedrijfsleven heeft deze week alarm geslagen en baggeraar Boskalis dreigde onlangs uit Nederland te vertrekken. "Dat is zorgelijk", constateerde de minister van Economische Zaken in een debat over het Nederlandse vestigingsklimaat.

De minister voert naar eigen zeggen veel gesprekken met allerlei bedrijven, dus ook met Boskalis. Ze wil daar inhoudelijk weinig over kwijt. "Maar ik begrijp heel goed dat het belangrijk is dat wij duidelijker, meer voorspelbaar zijn."

Tekort

Over het algemeen hebben bedrijven in Nederland, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, last van de onzekerheid rondom het stikstofbeleid. Zo is het niet duidelijk of en wanneer bedrijven kunnen bouwen. Ook is het niveau van het Nederlandse onderwijs onvoldoende, wordt gezegd. Verder is het minimumloon omhooggegaan, is er een structureel tekort aan werknemers en is het fiscale klimaat voor bedrijven niet zeer gunstig.

De hoofdkantoren van Shell en Unilever zijn al uit Nederland vertrokken en in de Tweede Kamer wordt gevreesd dat meerdere bedrijven volgen of dat nieuwe bedrijven zich liever in andere landen vestigen. De Kamer wil een snellere aanpak van het kabinet.

Opleiden

Minister Adriaansens zegt aan allerlei plannen te werken om bijvoorbeeld meer personeel op te leiden en het aantal regels te verkleinen.

In het debat ging het ook nog over de hoge winsten van vooral olie- en energiebedrijven in een tijd dat sommige Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Oliebedrijf Shell maakte in 2022 een winst van 38 miljard euro, zo maakte het bedrijf begin deze maand bekend. Dat leidde tot ongemak in de Tweede Kamer.

'Niet schoner'

Minister Adriaansens noemt de groeiende winst bij olie- en energiebedrijven ingewikkeld en benadrukt dat deze bedrijven wel degelijk belasting betalen. "We kunnen ook niet zonder ze." Ze zegt dat het ook niet helpt om deze bedrijven, die ook steeds klimaatneutraler moeten werken, te laten vertrekken uit Nederland. "Daar wordt de wereld niet schoner van."

Baggeraar Boskalis wil naar eigen zeggen uit Nederland weg als de wet maatschappelijk ondernemen wordt aangenomen. Deze nieuwe wet komt van zes partijen, waaronder de regeringspartijen ChristenUnie en D66, en verplicht bedrijven meer te doen aan kinderarbeid, uitbuiting of milieuvervuiling.

Gisteravond kwam naar buiten dat het kabinet met deze wet op de rem wil trappen, omdat het wil voorkomen dat de regels in Nederland strenger worden dan in andere Europese landen. Vandaag bood Adriaansens aan de Tweede Kamer haar excuus aan voor dit nieuws. Niet het kabinet, maar zij persoonlijk vindt het " in algemene zin belangrijk dat de Nederlandse regels in overeenstemming moeten zijn met Europese". Het is nog onduidelijk hoe dit wetsvoorstel nu verder wordt behandeld.