VVD nu al fel tegen nieuwe woningwet De Jonge

Regeringspartij VVD heeft nu al grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet die CDA-minister De Jonge vandaag heeft gepresenteerd.

De partij vindt het onterecht dat in die wet staat dat gemeenten kunnen worden verplicht 30 procent nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. "Een absurd idee om dit in heel Nederland te gaan opleggen", reageert Kamerlid De Groot. "Deze minister wil de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen."

De VVD vindt dat er in sommige steden, zoals Amsterdam, juist te veel sociale huurwoningen worden gebouwd, en dat De Jonge daaraan iets zou moeten doen. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Pas als die er komen, stemt de VVD volgens De Groot in met de wet.

Voorrang geven

Ook maakt de VVD bezwaar tegen de in het wetsvoorstel opgenomen verplichting voor gemeenten om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Het gaat om mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen, mensen met ernstige medische aandoeningen, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen die uit een zorginstelling, de jeugdzorg of de gevangenis komen en stoppende sekswerkers.

Met die laatste twee groepen heeft de VVD in het bijzonder moeite. De Groot: "Straks gaat iemand die net uit de gevangenis komt voor op iemand die al twaalf jaar op een wachtlijst staat. En voorrang voor ex-sekswerkers? Dat is toch niet uit te leggen?" De VVD is bang dat dat gaat leiden tot "sociale spanningen" en onveilige buurten.

Meer macht

Minister De Jonge presenteerde vandaag nieuwe wetgeving die de Rijksoverheid meer macht moet geven over de bouw van nieuwbouwwoningen. Strakkere afspraken met gemeenten en provincies moeten de komende jaren het woningtekort oplossen.

Twee derde van de woningen die landelijk gebouwd moeten worden zijn betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en koopwoningen met een prijs van maximaal 355.000 euro. Tot en met 2030 gaat het om 350.000 koop- en huurwoningen in het middensegment en 250.000 sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Met deze doelstelling, die ook in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is afgesproken, is de VVD het eens. Met delen van de uitwerking van CDA-minister De Jonge dus niet. Ook regeringspartij D66 laat weten meer afdwingbare afspraken met gemeenten te willen over betaalbare koopwoningen en studentenwoningen, en minder over sociale huurwoningen.

De kleinste coalitiepartij, ChristenUnie, reageert ontstemd op de opstelling van de VVD, zo laat Kamerlid Grinwis op Twitter weten. Hij vindt dat de VVD "haar masker laat vallen".