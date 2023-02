Nederland koopt mogelijk Himars-raketsystemen van Amerika

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toestemming gegeven voor de mogelijke verkoop van Himars-raketsystemen en aanverwante apparatuur aan Nederland. Als de deal doorgaat, is er volgens de Amerikanen zo'n 670 miljoen dollar (omgerekend 627 miljoen euro) mee gemoeid.

Het Nederlandse ministerie van Defensie laat weten dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Het is gebruikelijk in de VS dat de regering het meldt als er mogelijk een grote wapentransactie aankomt. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse in twintig Himars-raketsystemen en andere wapens.

Vorig jaar oktober werd duidelijk dat Nederland voor het eerst sinds 2004 weer de beschikking zou krijgen over raketartillerie. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie zei toen voor honderden miljoenen aan dat soort wapens te willen kopen.

De Himars werden toen al genoemd als optie: raketten van de systemen hebben een bereik tot wel 300 kilometer.

Levering eind dit jaar

Van der Maat schreef destijds aan de Tweede Kamer dat de oorlog in Oekraïne de noodzaak onderstreepte "om in alle delen van het geweldsspectrum te kunnen optreden". Het ging volgens Defensie om een investering van 250 miljoen tot 1 miljard euro.

De bedoeling was toen dat begin dit jaar een handtekening onder de aankoop zou worden gezet. Voor de levering werd gemikt op eind 2023. In Oekraïne wordt het Amerikaanse Himars-systeem veelvuldig gebruikt.