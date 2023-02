Sterke Brouwer naar laatste acht in Ahoy na opgave Rune, Sinner knap langs Tsitsipas

Rune dacht na een vroege break dat de klus al geklaard was, maar vergiste zich in de veerkracht en gedrevenheid van de linkshandige Brouwer. Daarnaast ergerde Rune zich aan het in zijn ogen (en oren) te rumoerige publiek. Hij ging slordiger spelen en speelde zo Brouwer in de kaart.

Brouwer, die op de wereldranglijst een bescheiden 160ste plaats bezet, had knap de eerste set naar zich toegetrokken, waarna zijn Deense tegenstander zich in de tweede aan zijn pols moest laten behandelen en bij een 4-0 achterstand het heilloze van de onderneming inzag en opgaf.

Gijs Brouwer blijft optimaal profiteren van de wildcard die hem vrijdag plots in de schoot geworpen werd door Richard Krajicek, de directeur van het ABN Amro Open. Na zijn verrassende zege in de eerste ronde op top-50-speler Marc-Andrea Hüsler heeft hij ook de partij tegen Holger Rune (ATP-9) tot een goed einde gebracht.

Brouwer treft in de kwartfinales landgenoot Tallon Griekspoor, die woensdag al Alexander Zverev vloerde. Er staat dus zaterdag hoe dan ook een Nederlander in de halve eindstrijd.

Gefocuste Sinner verslaat Tsitsipas

Het ABN Amro Open moet het verder doen zonder de als eerste geplaatste Stefanos Tsitsipas. De Griek, nummer drie op de wereldranglijst achter Novak Djokovic en Carlos Alcaraz, moest in Ahoy zijn meerdere erkennen in Jannik Sinner, die een ijzersterke pot afleverde: 4-6, 3-6.

De 21-jarige Italiaan (ATP-14) was met toernooiwinst in Montpellier naar Rotterdam afgereisd en had zijn vorm duidelijk niet in Frankrijk achtergelaten. Dat hij vijf van de zes eerdere wedstrijden tegen Tsitsipas had verloren - vorige maand nog op de Australian Open - deerde hem dan ook niet.