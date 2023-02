Gefocuste Sinner kent in Ahoy geen genade met toernooifavoriet Tsitsipas

Het ABN Amro Open moet het verder doen zonder de als eerste geplaatste Stefanos Tsitsipas. De Griek, nummer drie op de wereldranglijst achter Novak Djokovic en Carlos Alcaraz, moest in Ahoy zijn meerdere erkennen in Jannik Sinner, die een ijzersterke pot afleverde: 4-6, 3-6.

De 21-jarige Italiaan (ATP-14) was met toernooiwinst in Montpellier naar Rotterdam afgereisd en had zijn vorm duidelijk niet in Frankrijk achtergelaten. Dat hij vijf van de zes eerdere wedstrijden tegen Tsitsipas had verloren - vorige maand nog op de Australian Open - deerde hem dan ook niet.

Gefocust

Sinner verspeelde op eigen opslag slechts zeven punten en gaf geen breekpunt weg. Hij noteerde twintig winners en was op slechts zes onnodige fouten te betrappen. Van zijn vier breakpoints benutte de Italiaan er bovendien drie.

Een schril contrast met Tsitsipas, die de tweede set begon met opslagverlies op love en hetzelfde overkwam in de laatste game.

"Tegen de nummer 3 van de wereld moet je een hoog niveau halen", vertelde Sinner na afloop. "Dat is gelukt vandaag, mede omdat we ons goed hadden voorbereid. Ik begon vandaag heel gefocust en heb dat tot het einde toe kunnen volhouden."

Nu tegen Wawrinka

Sinner stuit in de kwartfinales op de 37-jarige Stan Wawrinka. De toernooiwinnaar van 2015, inmiddels afgezakt naar de 130ste positie op de wereldranglijst, beslechtte het veteranenduel met Richard Gasquet (36 jaar) in zijn voordeel: 6-3, 6-3.