Van Gerwen sneuvelt op de derde Premier League-avond al in eerste ronde

Na achtereenvolgens een verloren finale en halve finale op de eerste twee Premier League-avonden is de derde wedstrijddag voor Michael van Gerwen op een deceptie uitgelopen. De titelhouder ging in Glasgow al in de kwartfinales onderuit tegen Nathan Aspinall: 5-6.

Van Gerwen kwam uitermate traag op gang. Na twee verloren eigen legs - eentje zelfs na drie missers op 'tops' - keek de Brabander halverwege de wedstrijd tegen een 4-1 achterstand aan.

Daarna begon het plots te lopen en pakte Van Gerwen twee legs op rij door te besluiten met bulls eye. Aspinall leek onder de indruk en miste in de negende leg de kans de partij al in zijn voordeel te beslissen.

Paarlen voor de zwijnen

Dat brak hem bijna op. Van Gerwen ging er voor de tweede keer met de leg van de Engelsman vandoor en kwam op 5-5, waarna hij de beslissende elfde leg zelf mocht beginnen. Dat bleek paarlen voor de zwijnen. Van Gerwen gooide achtereenvolgens 57, 30, 32 en 55, daarmee Aspinall alle kans biedend richting zege te snellen.

"Het was misschien te gehaast, misschien te graag willen. Misschien leg ik mezelf wel te veel druk op. Maar het was gewoon heel slecht", keek Van Gerwen terug op zijn partij. "Ik had een paar goede finishes, maar ik gaf hem onnodig veel ruimte. Dat mag ik mezelf kwalijk nemen. Dit is gewoon balen."