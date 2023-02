Aardbeving voert druk op gezinshereniging verder op

Asielzoekers met familie in het aardbevingsgebied in Turkije maken zich ernstige zorgen. Hun familieleden, waaronder kinderen, zijn dakloos geworden, gewond of overleden. Veel van deze gezinnen zaten ten tijde van de aardbevingen in het getroffen gebied in afwachting van de gezinshereniging naar Nederland of andere EU-landen.

Ook Syriërs, die al een officiële verblijfsstatus hebben, willen graag familie naar Nederland halen. Ondernemer Zakwan Alhalabi - met de Nederlandse nationaliteit- is naar Turkije gereisd om zijn zus met Downsyndroom te zoeken. Hij vond haar in een ziekenhuis.

Najjar hoopt dat zijn gezin binnen een week in Nederland kan zijn. Hij wil met een groep vluchtelingen een petitie indienen bij de overheid. "Met onze namen erop, om gezinshereniging te versnellen. Mijn gezin is ontheemd geraakt. Als de Nederlandse overheid gezinshereniging wil versnellen, dan kan het."

Ayman Najjar is bijna anderhalf jaar in Nederland. Hij heeft asiel gekregen, maar nog geen huis. Hij woont in een azc in Delft en moet nog zes maanden wachten op gezinshereniging met zijn vrouw en vijf kinderen. Die verblijven in het aardbevingsgebied en zijn aan de dood ontsnapt. "Ze hebben twee dagen onder een olijfboom gezeten. Alles is daar ingestort", vertelt hij.

Zakwan Alhalabi is naar Turkije gereisd. Zijn zus Zulfa Alhalabi met Downsyndroom en zijn moeder en twee broers woonden in Hatay in Turkije. Alleen zijn zus overleefde de aardbeving. - NOS

De IND laat weten dat er een spoedprocedure is waarbij mensen een aanvraag kunnen doen om hun gezinsherenigingsprocedure te versnellen, maar voegt eraan toe dat het niet waarschijnlijk is dat dat ook zal gebeuren. "Reden hiervoor is dat er nog heel veel nareisaanvragen behandeld moeten worden, juist ook uit Syrië en Turkije", zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

De staatssecretaris zegt dat er zorgvuldig beoordeeld moet worden of gezinsleden naar Nederland mogen komen. "De IND gaat hierbij wel coulant om met verloren documenten en met het verruimen van termijnen om een visum op te halen."

Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland, de organisatie die de gezinshereniging voor de asielzoekers begeleidt, ziet dat de paniek in de azc's inmiddels groot is. "De gigantische wanhoop in alle opvanglocaties waar veel Syriërs en Turken zitten. Als wij 's ochtends op een locatie aankomen, staan er huilende mannen. Ze hebben familie verloren of hun kinderen zijn wees geworden omdat de achtergebleven moeder is omgekomen. Er zijn kleine kinderen zonder zorg, zonder vangnet, die daar rondzwerven."

Niet dezelfde aandacht

Niet alleen Syrische en Turkse migranten die wachten op gezinshereniging maken zich ernstige zorgen. Ook Syriërs die nog in afwachting zijn van een verblijfsstatus zijn ongerust. Ze willen even terug naar Syrië of Turkije om voor hun familie te zorgen of familieleden te begraven. Maar als ze dat doen, krijgen ze geen visum voor terugkeer naar Nederland, laat de staatssecretaris weten.

De hulpverlening in Turkije focust zich op de Turken, Syriërs krijgen niet dezelfde aandacht, zeggen asielzoekers in Nederland. Ook Vluchtelingenwerk krijgt die signalen. "En de positie van Syriërs in Turkije is de afgelopen periode onder politieke druk al heel erg verslechterd."

Journalist Alhalabi mag als Syrische statushouder wel naar Turkije reizen om zijn zus daar te helpen. Zijn moeder en broers, die om het leven kwamen, zaten als Syrische vluchtelingen in Turkije. Zijn zusje kan daarom niet zomaar naar Nederland. Als Alhalabi terug wil naar Nederland, moet hij een terugkeervisum aanvragen. "Het terugkeervisum wordt verleend voor de gevraagde duur, met een maximum van 3 maanden", aldus de staatssecretaris.