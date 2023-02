Tesla moet in VS honderdduizenden auto's met zelfrijdende functie terugroepen

Zo'n 363.000 Tesla's in de Verenigde Staten mogen de weg niet op totdat bepaalde problemen met de zelfrijdende functie zijn opgelost. De toezichthouder heeft ingegrepen omdat de functie de kans op ongelukken vergroot.

De technologie stelt auto's in staat om zelfstandig gas te geven, te sturen, te remmen en van baan te wisselen. De functionaliteit wordt op dit moment getest door Tesla-bestuurders in de VS. De terugroepactie wordt uitgevoerd vanwege problemen met de software die opspelen bij bijvoorbeeld het passeren van kruispunten en bij het remmen.

Door het euvel komen de voertuigen bij een stopbord bijvoorbeeld niet volledig tot stilstand. De software maakt het ook mogelijk dat snelheidslimieten worden overschreden. Dat levert potentieel gevaarlijke situaties op, concludeert de National Highway Traffic Safety Administration, die toeziet op de veiligheid op de Amerikaanse wegen.

Het gaat om auto's met de zogeheten Full Self-Driving-software. Volgens Tesla kunnen de problemen de komende weken met software-updates worden verholpen.

Niet eens met terugroepactie

Het bedrijf is het overigens niet eens met de terugroepactie. Dat punt werd vanavond nog eens door Tesla-topman Elon Musk op Twitter onderstreept. Volgens hem is het woord 'terugroepen' niet op z'n plaats omdat het gaat om een software-update.

De Tesla-baas zegt al langer dat de voertuigen in staat zijn zelfstandig te rijden en "waarschijnlijk beter functioneren" dan een menselijke bestuurder. Maar Tesla zelf blijft consequent benadrukken dat de bestuurder altijd oplettend moet blijven en moet kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bestuurders wordt expliciet opgedragen dat ze hun handen altijd aan het stuur moeten houden.

In de VS loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar claims van Tesla dat de auto's van het bedrijf zichzelf zouden kunnen besturen. Justitie stelde het onderzoek in nadat er tientallen ongelukken hadden plaatsgevonden. Dat onderzoek heeft ook betrekking op de minder geavanceerde systemen voor zelfbesturing, de zogenoemde Autopilot-systemen. De Full Self-Driving-functie wordt sinds 2021 door Tesla getest.

De National Highway Traffic Safety Administration doet momenteel onderzoek naar 41 ongelukken die sinds 2016 plaatsvonden en waarbij Tesla's waren betrokken. Bij die ongelukken kwamen 19 mensen om het leven, schrijft The New York Times.