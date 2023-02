Minister Weerwind in de fout met dienstauto tijdens burgemeesterschap

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft in zijn tijd als burgemeester van Almere misbruik gemaakt van zijn dienstauto. Hij gebruikte de wagen met chauffeur voor privéritten, iets dat volgens de gemeentelijke regels niet is toegestaan.

Het verkeerd gebruik van de dienstauto werd vanavond gemeld door Ank Bijleveld, die sinds het vertrek van Weerwind naar de landelijke politiek waarnemend burgemeester van Almere is. Ze sprak met de gemeenteraad over het jaarverslag Integriteit van het college van burgemeester en wethouders. Daarin staat dat er "een bestuurder" in de fout was gegaan, maar om wie het ging stond er niet bij. Bijleveld gaf aan dat het om Weerwind ging, schrijft Omroep Flevoland.

Weerwind betreurt verkeerd gebruik dienstauto

In een verklaring op zijn LinkedIn-pagina schrijft Weerwind (D66) dat hij zich van geen kwaad bewust was. "Ik heb altijd periodiek bij de gemeente overzichten aangeleverd van het gebruik van de dienstauto voor privéritten of voor vervoer naar nevenfuncties. Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen", schrijft hij.

"Ik betreur ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was. Nu dat duidelijk is geworden ben ik uiteraard volledig bereid om mee te werken aan het herstellen van deze omissie."

Hoeveelheid ritten en km's onbekend

Uit het jaarverslag blijkt dat de ongeoorloofde ritten zeker vijf jaar lang plaatsvonden, van 2017 tot en met 2021. De dienstauto werd niet alleen gebruikt voor privéritten, maar ook voor ritten naar werkzaamheden die Weerwind uitvoerde voor andere organisaties. Ook in dit geval, bij zogeheten niet-ambtsgebonden nevenfuncties, mag de dienstauto niet gebruikt worden. Weerwind was onder meer actief voor de Fietsersbond en Stichting Het Vergeten Kind.

Hoeveel ongeoorloofde privéritten Weerwind heeft gemaakt is niet bekendgemaakt. Volgens waarnemend burgemeester Bijleveld gaat het in elk geval om meer dan 500 kilometer per jaar. Dat getal hanteert de Belastingdienst als grens waarboven privégebruik moet worden doorgegeven. De Belastingdienst kijkt nu naar "een passende fiscale oplossing", zo zegt Bijleveld.

Mogelijk is ook al voor 2017 sprake geweest van privéritten, maar die jaren zijn nu niet door de gemeente onderzocht. Weerwind werd burgemeester van Almere in september 2015.

'Controle was ook niet goed'

Opvallend is dat de onregelmatigheden pas vorig jaar ontdekt zijn door de gemeente. Bijleveld zegt het te betreuren dat dit niet eerder is gebeurd. Dat had volgens haar wel gemoeten. "Sommige dingen mochten niet. Maar de controle was ook niet goed."

Het controlemechanisme is volgens de waarnemend burgemeester inmiddels aangescherpt. Wel wijst Bijleveld erop dat het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van Weerwind zelf was om te weten dat privéritten niet waren toegestaan.