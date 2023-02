Slechts een Europese tussenronde, maar Barça-United wordt een echt voetbalfeest

Eigenlijk kreeg het duel niet het podium dat het verdiende. Het was maar een tussenronde in de Europa League, wat toch een beetje aanvoelt als niemandsland in deze clubcompetitie. De winnaar van de tweekamp gaat door naar de achtste finales.

Drie Oranje-internationals droegen hun steentje bij aan het voetbalfeest. Frenkie de Jong bij Barcelona, dat al sinds oktober ongeslagen is. En Tyrell Malacia en Wout Weghorst bij Manchester United, dat zich onder trainer Erik ten Hag heeft opgericht en weer tot de top behoort in de Premier League.

Na een grote misser van Jadon Sancho kort na rust kopte Marcos Alonso tegen de kansenverhouding in 1-0 binnen uit een corner. Maar onder het toeziend oog van Sir Alex Ferguson werd die achterstand door United wonderbaarlijk snel omgebogen in een voorsprong.

En Weghorst was niet de enige die van een treffer gehouden werd. In een sterke fase van de Engelsen voor rust kregen ook Casemiro en Marcus Rashford grote kansen. De Jong maakte nog bijna een eigen goal, toen hij ingreep bij een gevaarlijke United-aanval.

Het had weer een wonderlijk hoofdstuk kunnen worden in het voetbalboek van Weghorst, die dus gewoon in de basis stond en bijna nog scoorde ook. Nadat hij zich vrij voor Marc-André ter Stegen had gemanoeuvreerd, werd zijn inzet met links door de Duitse keeper gekeerd.

De inmiddels 81-jarige manager loodste de club uit Manchester in 1999 in hetzelfde stadion naar de Champions League-zege door twee goals in de blessuretijd. Bijna net zo hard ging het nu via Rashford (schot in de korte hoek) en Jules Koundé, die de bal bij een corner per ongeluk in zijn eigen doel duwde.

Nu was er echter nog een halfuur te spelen, waarin Barcelona de wedstrijd met man en macht alsnog naar zich toe probeerde te trekken. Met Robert Lewandowski als bliksemafleider draaide een voorzet van Raphinha er in één keer in, maar een derde tegentreffer bleef de elf van Ten Hag in de slotminuten bespaard.

De return is over een week op Old Trafford.