Inspiratieloos Ajax kan geen gaatje vinden in hechte defensie Union Berlin: 0-0

In de tussenronde van de Europa League is Ajax er niet in geslaagd om een tik uit te delen aan Union Berlin. De Duitsers bleven in de Johan Cruijff Arena vrij eenvoudig overeind: 0-0. Volgende week is de return.

De huidige nummer twee van de Bundesliga maakte in Amsterdam halverwege de tweede helft zelfs een doelpunt, maar Morten Thorsby zag zijn treffer na inmenging van de VAR afgekeurd worden wegens hands.

Geen enkele doelpoging

Die tweede helft was ook wat levendiger, want Ajax kwam voor rust zelfs tot geen enkele doelpoging. Die statistiek moest bij Union-trainer Urs Fischer halverwege als muziek in de oren geklonken hebben. Want zijn ploeg stond met name voor rust als een huis.

Sprankelend was het allerminst wat de Duitsers lieten zien, maar de thuisspelende Amsterdammers hadden geen antwoord op de compacte speelwijze van Union Berlin. Ajax creëerde niets en kon de vier voorwaartsen (Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Steven Bergwijn en Dusan Tadic) amper bereiken.

De meeste dreiging ging dan ook uit van Union Berlin, dat via Sheraldo Becker en Jerome Roussillon kansen kreeg. Ajax, met Calvin Bassey centraal achterin en Edson Álvarez weer op het middenveld, liep geen schade op.