Biden: neergeschoten objecten hadden niets te maken met Chinese spionage

De drie onbekende objecten die de afgelopen week boven het luchtruim van de VS en Canada uit de lucht zijn geschoten door de Amerikaanse luchtmacht, hadden waarschijnlijk niets te maken met een spionageprogramma van China of enig ander land. Dat heeft president Biden gezegd op een persconferentie over de objecten.

De objecten werden op grote hoogte neergeschoten, ongeveer een week nadat een Chinese ballon was neergehaald. Die ballon was volgens de VS wel afkomstig uit China en bedoeld voor spionage.

Bij de drie andere objecten was dat niet het geval, zegt Biden nu. Het ging wel om ballonnen. "De veiligheidsdiensten hebben vastgesteld dat deze drie ballonnen waarschijnlijk te maken hadden met bedrijven, recreatie of instellingen die het weer bestuderen of ander wetenschappelijk onderzoek doen", aldus de president.