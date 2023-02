'Getuigen logen mogelijk bij onderzoek naar Trump in Georgia'

Er is mogelijk meineed gepleegd door enkele getuigen in een juridisch onderzoek naar de vraag of oud-president Trump de wet heeft overtreden bij zijn pogingen de uitslag van de verkiezingen in 2020 te beïnvloeden. Dat staat in het rapport van de grand jury die het onderzoek uitvoert. Een rechter in de staat Georgia heeft delen van het rapport vandaag vrijgegeven.

Het onderzoek loopt al twee jaar. Het is een van meerdere onderzoeken die juridische gevolgen kunnen hebben voor Trump, die in 2024 wil terugkeren in het Witte Huis.

Uit de nu vrijgegeven delen blijkt niet of de jury vindt dat Trump of andere betrokkenen moeten worden aangeklaagd. Andere delen moeten van de rechter nog geheim blijven omdat betrokkenen daarbij geen mogelijkheid hebben gehad om zich te verdedigen. De jury kan zelf niemand aanklagen, maar daar wel een advies over geven.

Alleen de introductie en conclusie zijn vrijgegeven, naast het deel waarin de juryleden hun zorgen uiten over de mogelijkheid dat sommige getuigen onder ede hebben gelogen, zonder duidelijk te maken om wie het gaat. Meineed is een grond voor vervolging. Trump zelf is niet verhoord, het onderzoek richtte zich op mensen in zijn nabijheid die mogelijk betrokken waren bij pogingen de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

'Stemmen vinden'

Het onderzoek werd ingesteld kort na een poging van Trump bij een functionaris van de staat Georgia om de overwinning van de presidentsverkiezingen in 2020 in die staat aan hem toe te kennen, en niet aan Joe Biden. Hij zou bijvoorbeeld gevraagd hebben om voor hem ruim 11.000 stemmen te "vinden". Dit alles speelde zich af in januari 2021, twee maanden na de presidentsverkiezingen.

De speciale grand jury was in januari klaar met het onderzoek. De leden ondervroegen tientallen getuigen en prominente Republikeinen, onder wie Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani, de Republikeinse gouverneur van Georgia, Brian Kemp, en de Republikeinse senator voor South Carolina, Lindsey Graham.

In de nu vrijgegeven delen van het onderzoeksrapport maken de leden ook nog eens duidelijk dat er geen fraude is gepleegd bij de verkiezingen van 2020, zoals Trump meermalen heeft beweerd. Dat was al een paar keer eerder vastgesteld: onder meer door meerdere rechtbanken en door de '6 januari commissie', de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzocht.

Media drongen de afgelopen tijd aan op het vrijgeven van het rapport, maar aanklagers wilden dat eigenlijk niet doen voordat ze een besluit hebben genomen over de beschuldigingen in een eventuele aanklacht. Een rechter oordeelde deze week dat een klein deel van het rapport openbaar mocht worden.