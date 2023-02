Nieuw Amsterdams 'erotisch centrum' komt bij RAI of NDSM-werf

Burgemeester Halsema benadrukt in haar brief dat er veel aandacht is voor zorg en veilige werkplekken, onder andere doordat er een centrale gereguleerde toegang moet komen in het gebouw.

Naar verwachting neemt het gemeentebestuur in het najaar een besluit over de locatie van het erotisch centrum. Uiteindelijk zullen meerdere prostitutieramen op de Wallen dicht moeten, maar de gemeente weet nog niet hoeveel en wanneer.

Overlast en respectloos gedrag

Het gemeentebestuur is al een paar jaar bezig het prostitutiebeleid van de stad te veranderen. Behalve de drukte en overlast op de Wallen was ook "het respectloze gedrag van bezoekers naar sekswerkers en bewoners" daarvoor aanleiding, schrijft Halsema in haar brief aan de gemeenteraad.

Er worden ook andere maatregelen genomen om de overlast in het gebied te beperken. Zo moeten de prostitutieramen daar vanaf april om 03.00 uur dicht in plaats van om 06.00 uur. Een maand later gaat op de Wallen een blowverbod gelden. In het prostitutiegebied in het centrum van de stad mogen mensen dan op straat geen joint meer roken.