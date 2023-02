Knegt spreekt alsnog vertrouwen uit in bondscoach: 'Neuzen weer dezelfde kant op'

"De neuzen staan weer dezelfde kant op", zegt technisch directeur Remy de Wit.

"Zand erover", zegt Kerstholt.

"Het wordt nu weer tijd om de benen te laten spreken", besluit Knegt.

WK in maart

Met een podiumplaats bij de World Cup in Dresden, waar hij zilver veroverde, dwong Knegt een plek af in de voorselectie. De definitieve Nederlandse afvaardiging voor het wereldkampioenschap (van 10 tot en met 12 maart in Seoul) wordt later deze maand bekend.

Knegt maakte een dag na zijn harde woorden al excuses: