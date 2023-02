Cort troeft juichende Van Wilder op de streep af in Ronde van de Algarve

Magnus Cort heeft de tweede etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De besnorde Deen van EF Education was op de streep Ilan van Wilder te snel af.

Zes renners gingen er al vroeg vandoor in de 186 kilometer lange rit van Sagres naar Alto da Fóia. Zij namen 3.15 voorsprong, een gat dat intact bleef totdat het peloton op 50 kilometer van de meet gas ging geven. In een mum tijd werd het sextet ingerekend.

Door toedoen van vooral Ineos dunde het peloton flink uit. Alexander Kristov, winnaar van de eerste rit, haakte bergop al snel af. Er bleven circa dertig renners over die om de zege gingen sprinten.

Binnenkant

Van Wilder ging de sprint bergop al vroeg aan en leek te gaan winnen, maar de 22-jarige Belg, die vooral Rui Costa in de gaten hield, verzuimde in de laatste bocht de binnenkant te kiezen. Terwijl hij al één arm in de lucht stak, flitste de acht jaar oudere Cort binnendoor naar de overwinning.

De Deen nam na de op papier zwaarste etappe van de vijfdaagse etappewedstrijd ook de leiderstrui over van Kristov, die woensdag onder anderen Fabio Jakobsen klopte in de massasprint. Van Wilder volgt in het algemeen klassement op vier seconden.