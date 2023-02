Balsamo sprint naar zege in Valencia; Van Vleuten begint laatste jaar rustig

Elisa Balsamo heeft de eerste etappe van de Ronde van Valencia voor vrouwen op haar naam geschreven. De Italiaanse renster van Trek-Segafredo won na 119 kilometer koers van Valencia naar Sagunt afgetekend de massasprint.

Caroline Andersson dacht even solo naar een dagsucces te kunnen fietsen. De 21-jarige Zweedse van de Nederlandse Liv-formatie pakte een voorsprong van een minuut, maar moest dertien kilometer voor de meet buigen voor het jagende peloton, waarin de ploeg van Italiaans wegkampioene Balsamo het voortouw had genomen.

Achter Balsamo, die vorig jaar ook de openingsetappe op haar naam schreef maar toen in de regenboogtrui, finishte Lotta Henttala en Coryn Labecki als tweede en derde.

Laatste jaar Van Vleuten

Voor wereldkampioene Annemiek van Vleuten was het de eerste koersdag in haar laatste wielerjaar. De 40-jarige renster van Movistar, die vorig jaar een etappe en voor de tweede keer op rij het eindklassement won, mengde zich niet in de sprint.