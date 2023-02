Vrachtwagen verliest in Sint Hubert (NB) honderden kratten vol flessen frisdrank

In het Brabantse dorp Sint Hubert heeft een vrachtwagen honderden kratten vol met flessen frisdrank verloren. Doordat de zijklep van de trailer openraakte, viel een groot deel van de lading op straat, schrijft Omroep Brabant.

Het ongeval gebeurde op de Pastoor Jacobsstraat, midden in Sint Hubert. De vrachtwagen had een lading frisdrank afgeleverd bij een café in het dorp.

De eigenaar van het café denkt dat de vrachtwagen niet goed was afgesloten. "En even verderop is de straat best smal. Dus ik denk dat hij een stoeprand heeft geraakt en dat de boel flink heen en weer is gaan schudden", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Volgens de regionale omroep hebben buurtbewoners meegeholpen om de weg weer vrij te maken en de kratten weer in de vrachtwagen te laden.

Bekijk hier de beelden van de omgevallen lading: