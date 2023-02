Held in Argentinië, maar PSV-opponent Sevilla heeft 'ware Montiel' nog niet gezien

In Argentinië is hij sinds het WK een nationale held, maar bij zijn club Sevilla FC weet Gonzalo Montiel nog niet te overtuigen. Het is nog maar de vraag of de rechtsback donderdagavond in het Europa League-duel met PSV in actie komt.

Ga er maar aan staan, als relatief onervaren en onbekende voetballer. De beslissende penalty in een WK-finale, terwijl de hele wereld meekijkt. Montiel draaide zijn hand er niet voor om. Bijna achteloos schoot hij eind vorig jaar in Qatar vanaf elf meter de bal achter de Franse doelman Hugo Lloris. Argentinië was wereldkampioen.

Eerder benutte Montiel ook al zijn strafschop tegen Andries Noppert in de kwartfinale tegen Oranje. Dat bondscoach Lionel Scaloni de rechtsback opzadelde met de belangrijke klussen was voor de Argentijnse fans geen verrassing. Montiel benutte alle tien de penalty's die hij in zijn carrière nam.

De Wang

De 26-jarige verdediger is een specialist vanaf elf meter. Vaak stuurt hij de keeper met zijn 'no look'-penalty's de verkeerde hoek in, door naar de ene kant te kijken en in de andere hoek te schieten. Dat kunstje leverde hem in Argentinië de bijnaam 'El Cachete' (De Wang) op.