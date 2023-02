NAVO-baas: Turkije moet toetreding Finland en Zweden snel goedkeuren

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft Turkije opnieuw opgeroepen om de aanvragen van Finland en Zweden om lid te worden van het militaire bondgenootschap snel goed te keuren. Dat deed hij op een persconferentie met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in Ankara. Volgens de NAVO-chef hebben de landen genoeg gedaan om te voldoen aan de verzoeken van Turkije.

De NAVO-lidstaten moeten unaniem akkoord gaan met de toetreding van een nieuw lid. Vorig jaar vroegen Finland en Zweden officieel lidmaatschap van het bondgenootschap aan. De twee landen gaven toen aan dat de Russische invasie van Oekraïne de veiligheidssituatie compleet heeft veranderd. Finland deelt een 1300 kilometer lange grens met Rusland.

Maar Turkije is al vanaf het begin kritisch over de toetreding van de twee Noord-Europese landen. Een van de redenen hiervoor is dat Zweden en Finland onderdak bieden aan leden van de PKK, YPG en aanhangers van de Gülenbeweging.

Volgens Turkije bieden Zweden en Finland daarmee onderdak aan terroristische organisaties. De drie landen tekenden een samenwerkingsovereenkomst, waarna Turkije de aanvraag van Finland en Zweden alsnog goedkeurde.

Na de eerste goedkeuring moet de toetreding van Finland en Zweden ook nog geratificeerd worden door de parlementen van de dertig lidstaten. Pas daarna kunnen Finland en Zweden officieel toetreden tot de NAVO. Van de dertig NAVO-leden hebben 28 landen de toetreding geratificeerd.

Koranverbranding

Turkije schortte vorige maand de gesprekken met Finland en Zweden op, na verschillende protesten in Stockholm en de verbranding van een koran door de extreemrechtse Deens-Zweedse activist Rasmus Paludan.

Stoltenberg zei op de persconferentie dat hij begreep dat de verbranding van een koran sterke reacties oproept in Turkije en dat hij het persoonlijk als een "schandelijke daad" ziet. Hij zei echter ook dat niet al dat soort acties illegaal zijn. Volgens de NAVO-chef heeft de Zweedse regering genoeg gedaan om aan de Turkse eisen tegemoet te komen.

Minister Cavusoglu herhaalde dat Turkije de aanvragen van Finland en Zweden ook apart van elkaar kan overwegen. Hoewel Zweden wetgeving rondom terrorisme heeft veranderd, zoals Turkije had gevraagd, is dat nog niet genoeg, betoogde Cavusoglu.

Behalve Turkije heeft ook Hongarije nog niet ingestemd met de toetreding van de Noord-Europese landen: daar is de goedkeuring al drie keer uitgesteld.