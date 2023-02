Duitse choreograaf na aanval met hondenpoep weg bij opera Hannover

De Staatsopera in de Duitse stad Hannover heeft per direct afscheid genomen van choreograaf Marco Goecke. Aanleiding is een incident afgelopen weekend, toen de Goecke een critica van de Frankfurter Allgemeine Zeitung besmeurde met uitwerpselen van een hond.

Goecke was al sinds maandag geschorst en nu is zijn contract met wederzijds goedvinden ontbonden, zegt de artistiek leider van de Staatsopera. Goecke's voorstellingen blijven wel in Hannover te zien.

De 50-jarige Duitser werkt ook voor het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, dat op dit moment met zijn voorstelling In the Dutch Mountains door Nederland trekt. Het gezelschap besloot deze week de samenwerking voort te zetten. Nu zegt een woordvoerder van het NDT dat het bericht uit Hannover eerst intern wordt besproken.

Plastic zak

Slachtoffer van het incident met de uitwerpselen was recensente Wiebke Hüster. Volgens haar haalde Goecke zaterdag in de foyer van het theater in Hannover plotsklaps een plastic zak met hondenpoep tevoorschijn en wreef hij die met de open kant in haar gezicht. Hüster zei later dat ze zich voelde "als een dier dat werd aangevallen door een leeuw". Ze heeft aangifte gedaan.

Directe aanleiding voor de aanval was een kritische recensie over In the Dutch Mountains. Saai en onsamenhangend, was het oordeel van Hüster in de Frankfurter Allgemeine. Goecke vond dat moeilijk te verteren en hij had zich al eerder gestoord aan kritieken van Hüster.

Afkeurende reacties

Afgelopen dagen bood Goecke publiekelijk zijn excuses aan. Hij verklaarde veel stress te hebben doordat hij twee premières kort na elkaar had. Tegelijkertijd haalde hij wel opnieuw uit naar de recensies van Hüster.

Het voorval met excrementen leidde ook in de politiek tot afkeurende reacties. De premier van Nedersaksen sprak van een walgelijk incident en de burgemeester van Hannover benadrukte dat aanvallen op de persvrijheid en integriteit niet in zijn stad thuishoren.