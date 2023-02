Overheid wil weer macht over volkshuisvesting, verplichte bouw betaalbare huizen

Gemeenten moeten hun aandeel in meerjarenplannen vastleggen. Gemeenten die achterlopen met hun aandeel in sociale huurwoningen moeten verplicht ten minste 30 procent sociale huurwoningen bijbouwen. Andere gemeenten moeten juist hun achterstand bij woningen voor middeninkomens wegwerken.

Het Rijk gaat in een meerjarenplan bepalen wat er landelijk gebouwd moet worden. Daarbij wordt rekening gehouden met wat er nodig is voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met lage en middeninkomens, ouderen, mensen met een beperking, statushouders, daklozen of studenten.

"We zijn als overheid al jaren niet planmatig met volkshuisvesting bezig geweest", zegt De Jonge. "Daarom is er te weinig gebouwd."

De Rijksoverheid krijgt weer macht over de woningbouw. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting heeft zijn wetsvoorstel gepresenteerd met daarin verplichtingen voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. Het is een van de belangrijkste afspraken uit het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De bouwopgave is niet vrijblijvend: het Rijk stelt eisen die uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld hoeveel sociale huurwoningen er in een provincie bij moeten komen, of betaalbare koopwoningen, en dat die goed verspreid moeten worden over de provincie.

De provinciebesturen moeten voor hun regio vertalen wat dat opgeteld betekent. Bijvoorbeeld of er voldoende bouwgrond is en of er wel geïnteresseerde projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn om die bouwprojecten uit te voeren.

Ook moeten de provincies in de gaten houden of 'hun' gemeenten zich aan de taakstelling houden. De eisen gaan niet zo ver dat het Rijk precies bepaalt waar de woningen komen en hoeveel verdiepingen een gebouw heeft, dat bepalen de gemeenten zelf.