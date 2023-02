Brand in zorgcentrum Hellendoorn veroorzaakt door brandblusser

De brand die vorig jaar november woedde in een zorgcentrum in Hellendoorn is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een aerosolblusser. Dat blijkt uit onderzoek van de overkoepelende zorginstelling ZorgAccent, politie en brandweer.

Bij de brand op 13 november vorig jaar werden ruim zestig mensen - voornamelijk kwetsbare ouderen - halsoverkop geëvacueerd. Twee van hen hadden zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

RTV Oost bericht dat een reeks van gebeurtenissen tot de brand leidde. Aanvankelijk activeerde een onrustige bewoner per ongeluk een aerosolblusser. Hierbij ontstond een ontsteking waarbij de blusser heel kleine waterdruppeltjes (aerosol) lanceerde.

Dat ziet eruit als dikke rook, aldus de onderzoekers. In dit geval activeerde de waterdamp het brandalarm, waarop de branddeuren dichtgingen en de brandweer werd gewaarschuwd.

Op een bekleed zitje

Tegelijkertijd kwam de bedrijfshulpverlening in actie. De bhv'ers zagen de waterdruppels aan voor rook en gooiden daar vier nieuwe aerosolblussers naartoe. In drie gevallen ging dat goed: de blusser ontstak en bluste zichzelf met de waterdamp die ontstond. Maar in één geval ging het mis, blijkt uit de reconstructie. De blusser ontstak maar kwam op een bekleed zitje terecht, waarna de grote brand ontstond.

"Het idee is dat zo'n blusser zichzelf blust", aldus een woordvoerder van de brandweer. "Dat is dus nu niet gebeurd. Ik heb het niet eerder meegemaakt, maar het is kennelijk mogelijk."

Blusbom

Zorgaccent gaat de 'blusbom', zoals de aerosolblusser vaak wordt genoemd, niet meer gebruiken. "Ook de bhv-trainingen zijn hierop per direct aangepast", staat in een persverklaring.