Van de Zandschulp na kansloze nederlaag tegen Medvedev uitgeschakeld in Rotterdam

Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld op het ABN Amro Open in Rotterdam. Daniil Medvedev, voormalig nummer één van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Nederlandse tennisser: 6-2, 6-2.

In de eerste ronde maakte Van de Zandschulp, die kampt met de naweeën van een bovenbeenblessure, een fletse indruk tegen 'lucky loser' Quentin Halys. Hij is zoekende naar vertrouwen en tegen Medvedev, momenteel de nummer 11 van de wereld, was het niet goed genoeg.

Zijn service liep van geen kant en dat kwam in de partij niet meer goed. In de rally kon hij prima mee met de Rus, maar op de belangrijke punten sloeg Medvedev toe.