Schadeclaim van 300 miljoen euro ingediend bij Airbnb

De advocaat van het claimbedrijf, Adriaan de Gier, acht de kans groot dat het verhuurdersplatform moet betalen. Het verweer van Airbnb is volgens hem gebaseerd op twee argumenten: "Ten eerste zegt Airbnb dat ze een reisorganisaties zijn - sinds kort noemen ze hun klanten dan ook reizigers. Maar ze zijn feitelijk gewoon een bemiddelaar bij verhuur, want ze hebben verder niks met de reis van de klant te maken. Ten tweede zeggen ze dat het om een vakantieverblijf gaat, waardoor ze wel aan twee kanten servicekosten mogen rekenen. De uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag laat wat anders zien."

Op 9 maart oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat het dubbel rekenen van servicekosten in strijd is met de Nederlandse wet. Die uitspraak is aanleiding geweest voor de collectieve claim.

Airbnb rekende voor een overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder. Volgens de Nederlandse wet is het verboden aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in vastgoed te innen.

Airbnb heeft van Servicekostenterug.nl een schadeclaim van 300 miljoen euro gekregen vanwege servicekosten die ten onrechte in rekening zijn gebracht. Het claimbedrijf diende de claim namens tienduizenden huurders in.

In 2016 werd een wet (Artikel 264 en artikel 417 boek 7 Burgerlijk Wetboek) aangepast, waardoor bemiddelaars in vastgoed niet aan twee kanten servicekosten mogen rekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor makelaars en andere vormen van verhuur van vastgoed. Meestal worden alleen aan de verhuurderskant kosten gerekend. Airbnb deed ook aan de huurderskant, en dat mag niet oordeelde de rechtbank van Amsterdam.

Belastingdienst

De Gier doelt hiermee op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere rechtszaak waarin Airbnb een rol speelde. Een echtpaar stapte in 2015 naar de rechter omdat ze het er niet mee eens waren met dat ze de huuropbrengsten van hun tuinhuis - dat ze 21 dagen via Airbnb hadden verhuurd - in hun belastingaangifte onder 'inkomen uit werk en woning' in box 1 moesten zetten. Het echtpaar meende dat de tijdelijke verhuur niet in box 1 hoorde. De belasting in die box is veel hoger.

Zowel in de eerste instantie als in hoger beroep kreeg het echtpaar gelijk. Maar de Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad en die gaf de fiscus gelijk. De Belastingdienst hoopt met de uitspraak een sterkere zaak te hebben om Airbnb-verhuur van bijvoorbeeld gedeeltes van huizen ook te belasten. De Gier meent dat met deze uitspraak de Hoge Raad van mening is dat partijen zoals Airbnb wel degelijk bemiddelaars in vastgoed zijn en dus onder de regeling vallen dat ze geen dubbele servicekosten mogen rekenen.

De advocaat van Airbnb heeft nog niet gereageerd op het nieuws.