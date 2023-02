Shiffrin revancheert zich voor mislukte Spelen met wereldtitel op reuzenslalom

Mikaela Shiffrin heeft in Courchevel de wereldtitel op de reuzenslalom in de wacht gesleept. De 27-jarige Shiffrin was in de eerste run de snelste en hield haar voorsprong na de tweede run nog net vast. De Italiaanse Federica Brignone pakte op 0,12 het zilver.

Brons was er voor de Noorse Ragnhild Mowinckel, die 0,22 op Shiffrin moest toegeven.

De Française Tessa Worley was ook in de race om het goud, maar de tweevoudig wereldkampioene op dit nummer kwam in het laatste deel ten val.