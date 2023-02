Kuipers: mensen die wachten op hiv-preventiepil kunnen naar huisarts

Minister Kuipers (Volksgezondheid) is niet van plan opnieuw meer proefpersonen toe te laten tot het proefproject met het hiv-preventiemiddel Prep. Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei hij dat de 3000 mensen die nu op de wachtlijst staan de pil wel via hun huisarts kunnen krijgen.

GroenLinks en PvdA drongen in het debat aan op het uitbreiden van de groep, omdat nu al gebleken is dat Prep veilig en effectief is voor sekswerkers en mannen die zonder condoom seks hebben met andere mannen. De 3000 mensen op de wachtlijst lopen een flink risico op een infectie, zegt ook het Aidsfonds.

Aanvankelijk deden er 6500 mensen mee aan de pilot, maar dat aantal is eind 2020 al verhoogd naar 8500. Ze krijgen het middel via de GGD en betalen 7,50 euro per maand voor 30 tabletten. De proef loopt tot augustus volgend jaar, maar nu al is duidelijk dat die geslaagd is.

Seinen voorzichtig op groen

Volgens Kuipers is het zinloos om de groep die het middel via de pilot krijgt opnieuw uit te breiden. "Voor de onderzoeksvraag is dat niet nodig", zei hij. En voordat zo'n uitbreiding geregeld is heeft hij vrijwel zeker al een besluit genomen over de toekomst van Prep, dat dan waarschijnlijk vergoed gaat worden uit het basispakket.

"De seinen staan voorzichtig op groen", zei Kuipers tegen de Kamerleden. Het wachten is nog op een evaluatie van het RIVM. Het definitieve besluit denkt hij rond de zomer te kunnen nemen.

Bovendien kost uitbreiding van de proef geld en hebben de Centra voor Seksuele Gezondheid van de GGD's onvoldoende personeel om die extra proefpersonen te begeleiden.

Via huisarts wel duurder

Volgens de minister is het ook niet zo dat mensen die op de wachtlijst staan helemaal van Prep verstoken blijven. Ze kunnen zich tot hun huisarts wenden en die kan het middel ook voorschrijven. De kosten zijn dan wel hoger: volgens Kuipers 20 euro per maand.

Hij erkende dat die alternatieve route niet erg bekend is. Daarom beloofde hij de Kamer dat hij met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) gaat praten, zodat zij vaker hun patiënten op de beschikbaarheid van Prep gaan wijzen.