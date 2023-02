DNB: contant geld te weinig geaccepteerd

De afnemende acceptatie van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en zorgt er daarnaast voor dat de bruikbaarheid van munt- en briefgeld afneemt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, stelt DNB-expert Esther van de Kommer in het NOS Radio 1 Journaal: 'Voor goedlopend betalingsverkeer is contant een belangrijk betaalmiddel en daarmee zorg je ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. Ook kwetsbare klantengroepen moeten kunnen blijven betalen.'

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Vooral in bioscopen, apothekers en bij parkeerautomaten kan vaak alleen gepind worden, zo blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Locatus in opdracht van DNB heeft uitgevoerd.

Contant geld is volgens de Europese wetgeving een geldig betaalmiddel maar dat betekent niet dat winkels ook verplicht zijn om cash aan te nemen. "Het uitgangspunt is dat het een wettig betaalmiddel is, maar winkeliers kunnen wel met de consument afspreken dat ze op een andere manier betalen", aldus De Kommer.

Met name in de grote steden is het aantal pin-only winkeliers het hoogst. In plaatsen met meer dan 175.000 inwoners wil zes procent van de winkeliers alleen pinbetalingen, in plaatsen met minder dan 10.000 inwoners is dat maar twee procent.

Ook roept DNB winkeliers op om duidelijker aan te geven dat klanten alleen kunnen pinnen. Op dit moment wordt het bij een derde van de pin-only winkels pas aan de kassa duidelijk dat contant geld niet wordt geaccepteerd. De Kommer adviseert om bij de ingang al duidelijk te maken hoe klanten kunnen afrekenen, bijvoorbeeld door het gebruik van een pin-only-bordje: "onze oproep is: maak het voor iedereen duidelijk aan het begin van de winkel, maar blijf het vooral accepteren. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijk."

Convenant Contant Geld

Het is niet voor het eerste dat de bank zich zorgen maakt over het afnemende gebruik van contant geld. In 2021 stuurde DNB een brief aan toenmalig Minister van Financiën Wopke Hoekstra waarin ze waarschuwde dat er maatregelen genomen moesten worden om het betalen met cash zoveel mogelijk in stand te houden. Dat was nodig omdat het voor winkeliers steeds duurder wordt om contante betalingen te verwerken en het aantal geldautomaten in Nederland afneemt. In april 2022 ondertekende DNB daarom samen met andere banken, winkeliersorganisaties, horecabedrijven en tankstations het Convenant Contant Geld.