Brandbrief aan kabinet: voorkom dat mensen ziek worden door armoede

Artsenfederatie KNMG en ruim zeventig zorgorganisaties als ziekenhuizen en GGD's roepen in een open brief de regering op tot een langdurige aanpak van de oorzaken van gezondheidsverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Alle Nederlanders verdienen een gelijke kans op een zo gezond mogelijk leven, staat in de brandbrief.

De artsen en zorgorganisaties vragen om een programma dat twintig jaar loopt. Die aanpak moet worden vastgelegd in een wet en er moet onafhankelijk toezicht komen op de uitvoering. Zo moeten de verschillen in bestaanszekerheid worden teruggebracht.

Ook moet bij beleidswijzigingen door de overheid steeds gekeken worden wat de invloed is op de gezondheid van de burger, schrijven de ondertekenaars.

Schulden en stress

Veel artsen hebben het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen, schrijft KNMG. Iemand die zijn baan dreigt te verliezen krijgt slaappillen voorgeschreven en een kind dat astma heeft door een schimmelig huis krijgt een pufje. Dweilen met de kraan open, aldus de ondertekenaars van de brief.

Dertig procent van de Nederlanders heeft weinig opleiding en een laag inkomen, zegt voorzitter van Artsenfederatie KNMG René Héman in het NOS Radio 1 Journaal. Mensen uit die groep lopen een groter risico op gezondheidsproblemen.

"De energiearmoede die nog extra druk geeft op de financiën heeft een grote impact", zegt Héman. "Vanwege schulden en stress krijgen mensen een hoge bloeddruk en kunnen ze hun medicijnen niet betalen. Ze krijgen ook mentale problemen."

Zorg versus leefomgeving

De aanpak van het probleem is lastig gebleken. "We zien al heel lang dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen niet kleiner worden. Mensen uit de genoemde groep gaan gemiddeld 8 jaar eerder dood en hebben vanaf hun vijftigste een mindere kwaliteit van leven", zegt de KNMG-voorzitter.

Met de brief, die wordt aangeboden aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, willen de ondertekenaars duidelijk maken dat dit verschil in kansen onacceptabel is.

In de brief wijst KNMG er ook op dat de oorzaak en oplossing van gezondheidsproblemen veelal buiten de zorg liggen. Medische zorg heeft voor 11 procent invloed op iemands gezondheid. Iemands leefstijl en de sociale en fysieke omgeving dragen bijna zeventig procent bij aan iemands gezondheidstoestand.