In Idlib voelen Syriërs zich in de steek gelaten: 'Er kwam geen hulp, nu is het te laat'

In de Syrische stad Idlib voelen inwoners zich aan hun lot overgelaten. Tien dagen na de zware aardbeving hebben zij nog steeds geen hulp van buitenaf gekregen. In Turkije zochten reddingsteams uit tientallen landen mee naar overlevenden onder het puin, terwijl in het oppositiegebied in het noordwesten van Syrië vrijwilligers van de Witte Helmen mensen veelal met de hand moesten uitgraven.

Al sinds hij een tiener is leeft hij in oorlog, maar nooit eerder maakte de 25-jarige Majd Hamo zo'n grote ramp mee. "Ik ben nog steeds in shock en kan niet bevatten wat ons is overkomen", zegt de journalist en activist vanuit Idlib. "Ik heb de Witte Helmen geholpen mensen uit het puin te halen, maar we hadden niet de middelen om de ingestorte gebouwen uit te graven. Er kwam geen hulp, en nu is het te laat. Nu liggen er alleen nog maar lijken."

De Witte Helmen staakten gisteren hun reddingsacties en kondigden een week van rouw af. Voor de vrijwilligers is de omvang van de ramp veel te groot om zelf aan te kunnen. Hulpgoederen van de Verenigde Naties kwamen mondjesmaat de enige grensovergang over, maar daarin zaten geen medicijnen of gereedschap om te graven. Wel kwamen tientallen lichamen van omgekomen Syrische vluchtelingen terug uit Turkije, om in hun geboorteland begraven te worden.

Ontheemd in eigen land

De 22-jarige Huda Nasrallah verloor meerdere vrienden door de aardbeving. "We voelen ons allemaal angstig en depressief", vertelt de student psychologie. "We staan machteloos. De hulp kwam alleen uit Idlib zelf." In Syrië kwamen volgens officiële cijfers 5800 mensen om het leven, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger.

In het oppositiegebied wonen veel mensen die al meerdere keren hebben moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Zo ook Nasrallah, die zes jaar geleden naar Idlib vluchtte voor bombardementen op een buitenwijk van de hoofdstad Damascus. Mensen die niet naar het buitenland konden komen bleven achter. De allerarmsten wonen nu in tentenkampen.