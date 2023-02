Leidse universiteit haalt camera's weg na zorgen over privacy

Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's in de verschillende gebouwen. De camera's worden ontmanteld, meldt Omroep West.

De 371 'personentellers' werden in het najaar van 2020, in coronatijd, opgehangen om te kijken hoeveel mensen er rondliepen en of de coronaregels in de universiteitsgebouwen werden nageleefd.

Maar iIn de praktijk bleek dat de camera's ook werden gebruikt om te kijken of er studieruimte beschikbaar was. Studenten klaagden bovendien dat de camera's slim genoeg waren om hun persoonsgegevens te controleren. "Zoals je lengte meten, je leeftijd inschatten, geslacht vaststellen en zien of je een mondkapje draagt", zei student Joris Wiebes destijds tegen Omroep West.

Studentenblokkade

De privacy-medewerker van de universiteit deed een eerste onderzoek en ontdekte dat gebruikers ook zonder in te loggen informatie van de camera's konden inzien. Wachtwoorden waren met een onveilige en verouderde versleuteling beveiligd.

Begin december 2021 blokkeerde een grote groep studenten tot tweemaal toe een toegangshal van de universiteit, uit protest tegen het gebruik van de camera's. Een paar dagen later zette het universiteitsbestuur de camera's uit. Dat gebeurde in afwachting van een advies van de Universiteitsraad. Die raad, waarin studenten en medewerkers zitting hebben, oordeelt nu negatief en zegt dat de grote zorgen over de privacy niet kunnen worden weggenomen.

Hoewel het universiteitsbestuur het negatieve advies van de raad niet hoeft op te volgen, gebeurt dat wel. Op termijn worden alle 371 camera's weggehaald. Ze gaan overigens niet de kliko in. "De universiteit maakt nu een plan om de personentelllers/sensoren te ontmantelen en wil zich uit oogpunt van duurzaam hergebruik inspannen om er een passende herbestemming aan te geven buiten de universiteit". aldus het bestuur op de website.