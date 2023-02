Hinderlaag Australische agenten blijkt christelijke terreuraanslag

Een bloedbad in december op het Australische platteland waarbij zes doden vielen, was volgens de politie ingegeven door christelijk extremisme. De drie daders dachten dat Jezus' terugkeer op aarde nabij was en dat de aanval moest worden geopend op de overheid.

Het geweld begon met een bezoek van vier agenten aan de woning van Gareth en Stacey Train in het dorpje Wieambilla, zo'n 300 kilometer ten westen van Brisbane. Ze wilden kijken of Gareths broer Nathaniel daar woonde: die was enkele dagen eerder door zijn vrouw als vermist opgegeven.

De agenten liepen op het terrein in een hinderlaag. De drie bewoners hadden gecamoufleerde schuttersputjes aangelegd, barrières opgeworpen en bewakingscamera's en spiegels opgehangen om ongewenst bezoek te zien aankomen. Ook hadden ze een groot arsenaal wapens verzameld.

Twee agenten van 26 en 29 werden doodgeschoten, een 58-jarige buurman die wilde helpen overleefde het ook niet. Na een urenlange belegering konden de drie daders worden doodgeschoten.

'Monsters en demonen'

De plotselinge geweldsuitbarsting schokte Australië, zeker ook doordat het motief van de drie niet duidelijk was. Na negen weken onderzoek concludeert de politie nu dat de daders gedreven werden door hun geloof in complottheorieën en het idee dat het einde der tijden was aangebroken.

"We denken niet dat deze aanval willekeurig of spontaan was. Het was gericht tegen de politie. Er ging een nauwgezette voorbereiding aan vooraf", zei een politiewoordvoerder. Voor het onderzoek werd onder meer het dagboek van Stacey gebruikt. "Ze omschreven de politie als monsters en demonen, kwaadaardig."

Het blijft onduidelijk of de drie specifiek op die dag wilden toeslaan. "Er bestaat geen twijfel over dat ze wisten dat de politie op een zeker moment zou langskomen, maar of ze het specifiek die dag verwachtten kunnen we niet zeggen."

Beproevingen

Uit het politieonderzoek blijkt dat de drie radicaliseerden nadat Nathaniel in 2021 een hartaanval had gekregen en ging geloven dat de terugkeer van Christus voorafgegaan zou worden door een tijd van beproevingen. De haat van de drie tegen de overheid werd aangewakkerd toen ze hun banen verloren omdat ze het covid-vaccin weigerden.

De politie gelooft niet dat er anderen betrokken waren bij de aanslag, maar kwam er wel achter dat de drie communiceerden met gelijkgestemden in de VS. Die informatie is overgedragen aan de autoriteiten daar.