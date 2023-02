Ook Xavi is om: Frenkie de Jong is de 'baas' van het herboren Barcelona

En nu? De 25-jarige middenvelder komt volgende week (normaal gesproken) naar Manchester, maar als speler van Barcelona. Als sleutelspeler zelfs. Het is donderdagavond Barça tegen United in de Europa League en volgende week volgt de return op Old Trafford.

Frenkie de Jong hoefde afgelopen zomer alleen maar ja te zeggen en hij was speler van Manchester United geweest. Hij zei nee. Hoewel Barcelona hem de uitgang wees en ondanks een vaag perspectief in Catalonië hield hij voet bij stuk .

Dat betekende dat voor De Jong een andere plek moest worden gevonden, meestal iets verder naar voren dan hij bij Ajax gewend was. Daar kwam de doorbraak van eerst Pedri en later Gavi bij, twee megatalentvolle middenvelders, van wie laatstgenoemde ook nog eens uit de eigen jeugd.

Probleempje: die positie was al jaren in handen van clubicoon Sergio Busquets. Ook Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman en Xavi zagen als achtereenvolgende coaches geen reden om Busquets op die plek al te vervangen door de Nederlander.

Wat De Jong toen ook wist, was dat die positie in het systeem van Barcelona niet bestond. In Spanje moest De Jong 'hoger', dichter bij het doel van de tegenstander, staan dan hem lief was. De beste positie voor De Jong bij Barça was die van centrale controleur.

Toen De Jong in 2019 overstapte naar Barcelona had hij er een prachtig jaar met Ajax opzitten. Vanuit een meer teruggetrokken positie links op het middenveld was De Jong in staat het spel naar zich toe te trekken en zijn vermaarde rushes in te zetten.

Het was voor Xavi een manier om Gavi, Pedri, Busquets én De Jong op te stellen. In de finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid koos de coach opnieuw met succes (3-1 winst) voor deze aanpak.

"We voelen ons comfortabel in elk systeem", legde Xavi uit. "We hebben ook geweldige wedstrijden gespeeld met twee vleugelspelers. Eigenlijk verandert er nooit veel. Misschien dat we met Frenkie en Busquets samen, met vier middenvelders dus, minder ballen verliezen."

In het thuisduel met Bayern München in de Champions League in oktober (0-3 verlies) koos Xavi voor het eerst voor een variant op zijn 4-3-3-systeem. Pedri startte dat duel als hangende linksbuiten, als een soort vierde middenvelder. Tegen Atlético Madrid in januari (0-1 winst) herhaalde hij dit met Gavi in die rol.

Met Pedri en Gavi en Busquets nog zeker een jaar binnenboord had Barça De Jong eigenlijk niet meer nodig. Die conclusie trok de leiding van de club in verval althans. Verkoop van De Jong zou een deel van de financiële zorgen wegnemen.

Afgelopen weekend tegen Villarreal (1-0 winst) kreeg Franck Kessié een plaats op het middenveld en nam De Jong de positie van Busquets over. Xavi hield vast aan zijn systeem met vier middenvelders, met Gavi in een aanvallende rol op links.

"We hebben de perfecte positie voor Frenkie gevonden", zei Xavi na de 3-0 overwinning op Sevilla. "Ik zie dat hij gelukkig is." De Jong zelf: "We hebben nu steeds een overwicht op het middenveld en dat maakt de dingen gemakkelijker voor mij. Ik voel me comfortabel zo."

Voor De Jong betekende het dat hij veel meer kon spelen op de manier die hem in het seizoen 2018/2019 deed floreren bij Ajax. Met naast hem in het hart van het middenveld niet Lasse Schöne, maar Busquets.

El Mundo Deportivo: "Frenkie gaf een masterclass in verticaal voetbal en vaardigheid in de passing en in voetbalintelligentie." Marca: "Frenkie nam de teugels van het elftal in handen." AS: "Het was een demonstratie van de Nederlander."

Ten Hag

Donderdag wacht een confrontatie met zijn oude coach Erik ten Hag, de man die hem zo graag naar United zou halen. "Hij is een ongelooflijk goede speler en zou een aanwinst zijn voor elke club in de wereld", sprak de coach van United woensdag op een persconferentie in Camp Nou.

Ten Hag moet geduld hebben. De Jong beslist zelf over zijn toekomst. Met een contract tot de zomer van 2026 en de status van 'Jefe' zit hij goed bij Barcelona.

Bovendien is de stemming rond De Jong volledig omgeslagen. Ook Xavi is overtuigd. Met De Jong stapt Barça een nieuw tijdperk in. De Spaanse Supercup is al binnen, de koppositie in La Liga is stevig in handen en de Spaanse beker en de Europa League nog binnen bereik.