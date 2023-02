Ook grootste bouwer BAM ziet winst sterk stijgen

Na jaren van tegenvallers en een reeks winstwaarschuwingen heeft bouwbedrijf BAM de hoogste winst geboekt in tijden. Het bedrijf hield onderaan de streep 180 miljoen euro over, dat was een jaar eerder nog 18 miljoen.

Dat het zo goed gaat, komt deels door de verkoop van buitenlandse dochterbedrijven in België en Duitsland. Ook heeft het bedrijf een aantal jaren geleden besloten geen risicovolle projecten meer aan te nemen en dat beleid lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Voor het eerst in 4 jaar krijgen aandeelhouders weer een winstuitkering van het bedrijf.

Minder huizen bouwen

Een paar maanden geleden waarschuwde branchevereniging Bouwend Nederland dat Nederland op slot zou gaan voor nieuwe bouwprojecten na de stikstofuitspraak van de Raad van State. "Deze uitspraak is dramatisch voor de bouwsector", zei voorzitter Maxime Verhagen toen duidelijk werd dat voortaan rekening moet worden gehouden met de stikstof die bij bouw vrijkomt.

BAM zegt dat de gevolgen voor de eigen projecten meevallen. "Bouwend Nederland spreekt voor de hele branche. Bij ons is het een ander verhaal", zegt Ruud Joosten, de hoogste baas bij BAM ."Voor onze projecten heeft het een beperkte impact. We zijn goed gepositioneerd met bouwprojecten die minder last hebben van de stikstofontwikkeling."

Wel zegt hij bezorgd te zijn over de gevolgen van de uitspraak. "Voor heel Nederland heeft dit grote gevolgen omdat op veel plekken niet gebouwd kan worden. Dat zal ook een secundair effect hebben op ons."

Inval

BAM kreeg het afgelopen jaar onverwacht bezoek van de FIOD en het Openbaar Ministerie vanwege mogelijke onregelmatigheden bij opgeleverde projecten van BAM International. "Dat was een grote verrassing voor ons op die dag", zegt Ruud Joosten.

"Als we er iets over te melden hebben, doen we dat graag. Op dit moment is dat er niet, en daar laat ik het bij", aldus Joosten.