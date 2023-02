Dodental Turkije en Syrië naar 42.000, ruim 4300 naschokken gemeld

Het aantal doden bij de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot circa 42.000. De Turkse autoriteiten melden nu dat ruim 36.000 mensen de ramp niet hebben overleefd. In Syrië gaat het volgens schattingen om tenminste 5800 doden.

In Turkije en Syrië zijn er sinds de verwoestende aardbevingen van vorige week maandag ook nog zo'n 4300 naschokken geweest, melden de Turkse autoriteiten.

Ondertussen zijn reddingswerkers nog altijd op zoek naar overlevenden. Gisteren, negen dagen na de bevingen, zijn een moeder en haar twee kinderen levend onder het puin vandaan gehaald in het Turkse Antakya. De drie hebben 228 uur onder het puin gelegen, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

USAR naar huis

De geredde vrouw en kinderen vertoonden uitdrogingsverschijnselen, maar verkeerden in relatief goede conditie volgens een zorgmedewerker die het drietal onderzocht. Inmiddels is het tien dagen na de aardbevingen en wordt er nog steeds gezocht.

Het Nederlandse reddingsteam USAR landt vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Het team heeft in Turkije twaalf mensen kunnen redden uit ingestorte panden. Andere teams hebben de werkzaamheden van USAR overgenomen.

De vrouw die gisteren werd aangetroffen is voor zover bekend voorlopig de laatste die levend is gevonden. Ze is met haar kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens hulpverleners vroeg de vrouw welke dag het was.