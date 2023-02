17-jarig meisje gered uit puin, dodental Turkije en Syrië naar 42.000

Het aantal doden bij de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot circa 42.000. De Turkse autoriteiten melden vandaag dat ruim 36.000 mensen de ramp niet hebben overleefd. In Syrië gaat het volgens schattingen om ten minste 5800 doden.

Ondertussen zijn reddingswerkers nog altijd op zoek naar overlevenden. Eerder vandaag is er in het Turkse Kahramanmaras een 17-jarig meisje onder het puin vandaan gehaald. Ze kon na 248 uur onder de brokstukken te hebben gelegen, toch nog worden gered, meldt de Turkse zender TRT.