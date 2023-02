Rotterdamse kapsalon viert twintigste verjaardag

Daarbij wil de samenstelling nog wel eens veranderen. Wat bleef was het aluminium bakje en de patat, maar op veel plekken werd de shoarma vervangen door döner of door vis. Ook met de saus en de kaas wordt stevig gevarieerd. Zo is er ook een kapsalon met pindasaus (de 'wassalon'), een broodje kapsalon en een iets minder ongezonde vegetarische variant (nog geen 800 calorieën).

Er worden wel vaker nieuwe snacks bedacht. De frikadel speciaal of het patatje oorlog zijn er ook niet altijd geweest. Maar de snelle opkomst van de kapsalon is ongekend. Niet lang nadat eigenaar Dervis Bengü van El Aviva het gerecht op de kaart zette, kon je de kapsalon al door heel Nederland bestellen.

Een kapsalon bevat gemiddeld 1800 calorieën. Dat is net iets minder dan de gemiddelde man of vrouw nodig heeft om de de dag door te komen. "Het maakt mij niet zoveel uit", zegt een klant tegen omroep Rijnmond . "Ik eet het gewoon omdat ik het lekker vind."

Inmiddels is de combinatie van patat frites, shoarma, tomaat, komkommer, knoflooksaus, sambal en gesmolten kaas tot in Suriname en Indonesië te koop.

De Rotterdamse shoarmazaak El Aviva viert deze week de twintigste verjaardag van de kapsalon. Het gerecht ontstond in 2003 min of meer bij toeval toen kapper Nataniël 'Tati' Gomes bij de shoarmazaak zijn eigen variant op een broodje shoarma bestelde.

Al na een paar jaar bleek dat de kapsalon ook in het buitenland aansloeg, vaak onder z'n eigen Nederlandse naam. In België en Duitsland is de kapsalon inmiddels ingeburgerd, evenals in Suriname (met pindasaus).

Restaurant Smaklek

Vorig jaar ontdekte een verslaggever van Rijnmond bij toeval dat hij ook een kapsalon kon bestellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dutch comfort food prijst de uitbater van restaurant Smaklek 'm aan. In plaats van frites bestaat de bodem van het gerecht in Jakarta uit gele rijst.