Minder treinen Rotterdam-Den Haag door kapotte wissel, vanavond reparatie

Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot en met de avondspits veel minder treinen door een probleem met een wissel in de buurt van Schiedam. Na de spits, vanaf 20.00 uur, rijden er vanwege de herstelwerkzaamheden op een deel van het traject helemaal geen treinen.

Vannacht werd bij de wissel een scheur in een onderdeel ontdekt, waardoor er niet met normale snelheid overheen gereden kan worden. Daardoor wordt volgens spoorbeheerder ProRail vandaag ongeveer een derde van het gebruikelijke aantal treinen ingezet.

Personeelstekort

Het was de bedoeling om de wissel overdag te repareren, maar dat lukt niet omdat er bij externe aannemers geen personeel beschikbaar is. ProRail zegt dat er voor deze klus specifieke kennis nodig is en dat er ook bij de aannemers personeelstekorten zijn.

De spoorbeheerder laat nu de wissel vanavond herstellen. Dat betekent dat er tussen 20.00 uur en 01.00 uur geen treinen zullen rijden tussen Rotterdam en Delft Campus. De NS zet bussen in en adviseert de reisplanner te raadplegen.