Kapotte wissel: tot avondspits amper treinen tussen Rotterdam en Den Haag

Tussen Den Haag en Rotterdam rijden vandaag veel minder treinen door een probleem met een wissel. Tot 11.00 uur rijden er op het drukke traject minder treinen, na dat tijdstip is er urenlang helemaal geen treinverkeer mogelijk.

De problemen kwamen vannacht aan het licht, meldt ProRail. Bij de wissel in de buurt van Schiedam werd een scheur in een onderdeel ontdekt, waardoor er niet met normale snelheid overheen gereden kan worden. Daarom rijden de treinen op dat punt tot 11.00 uur langzamer dan normaal.

Stopbussen

Daarna begint ProRail met de reparatie, die naar verwachting tot 17.00 uur duurt. "Als de reparatie klaar is, duurt het nog een uur tot anderhalf uur voor alles weer rijdt volgens de dienstregeling", zegt een NS-woordvoerder.

De NS zet bussen in, maar gaat ervan uit dat veel mensen last zullen hebben van de verstoring. "We adviseren reizigers om de reisplanner te raadplegen, dan kunnen ze zien wat mogelijk is en zelf een afweging maken."