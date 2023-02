Wekdienst 16/2: Reddingsteam USAR terug in Nederland • Kieskompas komt online

Goedemorgen! Het Nederlandse reddingsteam USAR komt na hun missie in het rampgebied in Turkije weer aan in Nederland. En Kieskompas lanceert de stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen, met per provincie thema's die daar spelen. Eerst het weer: het is bewolkt en af en toe valt er regen, in de loop van de ochtend wordt het tijdelijk droger. Het wordt 9 of 10 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Nederlandse reddingsteam USAR komt in de middag aan op vliegbasis Eindhoven. Het team zocht in Turkije naar overlevenden van de zware aardbevingen. Andere teams hebben de werkzaamheden van USAR in Turkije overgenomen.

Kieskompas lanceert de stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen, met per provincie thema's die daar relevant zijn. Dit jaar is de stemhulp voor het eerst opgesteld met medewerking van journalisten van dertien regionale omroepen. In voorgaande jaren werkte Kieskompas samen met politici.

Ajax en PSV komen uit in een tussenronde van de Europa League, met als inzet een plaats in de achtste finales. In de Johan Cruijff Arena speelt Ajax tegen Union Berlin, de nummer 2 van de Bundesliga. PSV speelt een uitduel tegen het Spaanse Sevilla. Wat heb je gemist? Bij de nationale actiedag van Giro555 voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is bijna 89 miljoen euro opgehaald. Dat is de voorlopige eindstand, want er kan nog steeds gestort worden. De landelijke actiedag werd georganiseerd door de elf Samenwerkende Hulporganisaties. Overal in Nederland waren kleine en grote initiatieven om geld op te halen. Onder meer scholen en bedrijven hielden acties. Het gebouw van Beeld & Geluid was het centrum van de inzamelingsactie. Daar werden de hele dag radio- en tv-programma's gemaakt en zat een belpanel klaar om donaties aan te nemen.

Ander nieuws uit de nacht: Archief collaborateurs WO II straks openbaar, vandaag startsein digitalisering: Het archief bevat de dossiers van 300.000 personen die na de Tweede Wereldoorlog verdacht werden van collaboratie met de Duitsers.

Moldavië vreest Russische staatsgreep: 'Land is nagenoeg weerloos': Deskundigen waarschuwen dat het land kwetsbaar is en zichzelf onvoldoende kan verdedigen tegen een mogelijke georkestreerde coup.

Levenslang voor man die in Buffalo tien zwarte Amerikanen doodschoot: Het ging om een racistische aanslag: de slachtoffers die Payton Gendron maakte waren allen zwarte Amerikanen.

Machu Picchu na bijna een maand weer open, onrust in Peru houdt aan: De autoriteiten, toeristensector en lokale leiders hebben een akkoord gesloten dat de veiligheid ter plekke en op de weg ernaartoe moet garanderen. En dan nog even dit: Het leefgebied van het inheemse Yanomami-volk in de Amazone wordt bedreigd. De reden: goudwinning. Dat is niet nieuw in het gebied, maar onder de vorige Braziliaanse president Bolsonaro is het aantal goudzoekers explosief gestegen. De afgelopen vier jaar zijn zeker 570 kinderen overleden aan ondervoeding.

De reden: goudwinning. Dat is niet nieuw in het gebied, maar onder de vorige president Bolsonaro is het aantal goudzoekers explosief gestegen. De afgelopen vier jaar zijn zeker 570 kinderen overleden aan ondervoeding. - NOS