Zuidelijke provincies willen miljardeninvestering in openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer in Zuid-Nederland is de komende twintig jaar zeker 3,5 miljard euro nodig. Er moet worden geïnvesteerd in knooppunten en infrastructuur op en rond het spoor, zeggen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven hebben ze samen met onder meer gemeenten, bedrijfsleven en vervoersbedrijven gekeken naar de behoeften in de regio. Het voorstel wordt aan haar aangeboden op een landelijk overleg over het spoor en ov op 8 oktober.

Er moet een betere dienstregeling komen voor het spoor en vooral rond Eindhoven en Den Bosch moet flink worden geïnvesteerd, op korte termijn een miljard euro, is de wens. In Limburg moet het bestaande netwerk beter worden benut en Zeeland zou zijn intercityverbindingen moeten terugkrijgen, zodat Brabant en de Randstad daarvandaan beter bereikbaar zijn.

Verder zou er 2,5 miljard euro moeten worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld de aanleg van extra spoor tussen Breda en Tilburg en tussen Gent en Terneuzen.

Soortgelijke wensenlijstjes

Ook pleiten de provincies ervoor om geld beschikbaar te stellen voor meer en betere busverbindingen in Zuid-Nederland, zoals een lijn van Rotterdam via Zeeland naar Gent en tussen Breda en Utrecht. Daar zou nog eens 2,8 miljard euro voor nodig zijn.

Andere delen van Nederland, zoals Noord-Holland-Flevoland, de Zuidelijke Randstad en Midden-Nederland, hebben op verzoek van het ministerie soortgelijke wensenlijstjes opgesteld. De bedoeling is dat er in november concrete afspraken over worden gemaakt.