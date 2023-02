Ajax vestigt hoop op Kudus tegen taai Union: 'Zó goed in de kleine ruimte'

Heitinga: "We spelen vaak tegen compacte organisaties en hij is verschrikkelijk goed in de kleine ruimte. Hij kan een goal maken, doorversnellen én een overtalsituatie creëren. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we dit soort jongens in de Johan Cruijff Arena hebben spelen."

De nummer twee van Duitsland is dit seizoen dé verrassing in de Bundesliga en wordt geroemd om diens georganiseerde en taaie spel. Niet zo gek dus dat er bij Ajax wordt gekeken naar de kwaliteiten van Kudus.

"Hij heeft zo veel individuele kwaliteiten", zegt de trainer tijdens een perspraatje even later in de Johan Cruijff Arena. Vandaag wacht daar de tussenronde van de Europa League tegen Union Berlin (aftrap 18.45 uur).

Verstopt in zijn sportsjaal komt Mohammed Kudus woensdagmiddag als laatste Ajacied het trainingsveld op. Eenmaal binnen de lijnen denkt de 22-jarige baltovenaar er niet over om zich te verstoppen. Al weken is hij de uitblinker aan Amsterdamse zijde en trainer John Heitinga koestert zijn talent dan ook.

Waar hij onder de ontslagen Alfred Schreuder pendelt tussen bank en basis, is Kudus onder John Heitinga een van de eerste namen die op het wedstrijdformulier komt te staan. Niet in de spits, zoals onder Schreuder, maar in een vrije rol vanaf rechts.

In het late Journaal om 23.50 uur op NPO 1 is een samenvatting te zien. Ook de Europa League-wedstrijd Sevilla-PSV (aftrap om 21.00 uur) is op deze wijze te volgen.

Het Europa League-duel tussen Ajax en Union begint om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Het belangrijkste voor Kudus is dat hij samen met zijn medespelers - met name met Steven Berghuis vormt hij een ijzersterk koppel - de vrijheid krijgt om te doen waar hij goed in is. Dribbelen, passeren, kansen creëeren en veel van positie wisselen. Dan maakt het niet uit waar hij speelt.

In september werd Kudus immers in de Britse media ook als spits de hemel in geprezen na zijn werelddoelpunt tegen Liverpool. "Dit is de volgende parel uit de Ajax-school", aldus de Engelse kranten.

Tweemaal dicht bij vertrek

Kudus is hard op weg om die voorspelling waar te maken en dan te bedenken dat het tot tweemaal toe weinig had gescheeld of hij was helemaal geen speler meer van Ajax. In de zomer is Kudus dicht bij een overgang naar het Engelse Everton. Ajax werkt echter niet mee en de transfer ketst op laatste moment af.

Ook in de winterse transferperiode stuurt Kudus aan op een vertrek en vanuit het perspectief van Ajax lijkt dat geen gekke gedachte. Onder Schreuder is hij geen vaste basisspeler en op het WK heeft hij zich ondanks de vroegtijdige uitschakeling van Ghana in de kijker gespeeld.

Clubs als Borussia Dortmund en Liverpool hebben tientallen miljoenen over voor Kudus, die in 2020 voor negen miljoen overkwam van het Deense Nordsjaelland.