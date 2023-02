Starter heeft kans op slechts 3 procent van de koopwoningen in Nederland

Ondanks de dalende huizenprijzen valt er voor starters nog steeds weinig te kiezen op de woningmarkt. Een gemiddelde alleenverdienende starter kan slechts 3,4 procent van de koopwoningen in Nederland financieren, zo blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa. Voor tweeverdienende starters is het beeld met zo'n veertig procent gunstiger.

De verschillen tussen regio's zijn groot. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten komt een starter in aanmerking voor minder dan 1 procent van de koopwoningen. Wie in bijvoorbeeld Groningen of Heerlen zoekt maakt meer kans.

Woningprijzen als drijver

In de tweede helft van 2022 daalden de huizenprijzen voor het eerst sinds 2013 flink. Toch is de gemiddelde Nederlandse woning met een prijs van 447.000 euro nog ver buiten bereik van de gemiddelde starter, zegt Calcasa. Eind vorig jaar konden mensen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar ongeveer 200.000 euro lenen. Dit is gebaseerd op een gemiddeld salaris van 45.000 euro en een rente van vier procent.

"De positie van de starter is alleen maar verslechterd de afgelopen jaren", stelt Tijs Pellemans van Calcasa. "De woningprijzen zijn de grootste oorzaak. Die zijn de afgelopen vijf jaar veel harder gestegen dan de inkomens en ook veel harder dan de rentes in het begin zijn gedaald."

Dat deze stijging van de huizenprijzen juist jonge woningkopers hard treft heeft volgens Pellemans alles te maken met de grote vraag naar woningen in de lagere prijsklasse.

Waar starters wel en waar ze niet kunnen financieren zie je hieronder. De waarde van de woningen is op basis van data door Calcasa getaxeerd: