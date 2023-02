Vijfde dode in Nieuw-Zeeland door Gabrielle, nieuw noodweer op komst

Op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de storm Gabrielle opgelopen naar vijf. Zeker 9000 mensen zijn voor langere tijd hun huis kwijt door de schade, 3000 mensen zijn ondergebracht in noodopvanglocaties.

Volgens de New Zealand Herald is het noodweer nog niet voorbij. Hevige regen- en onweersbuien blijven delen Auckland teisteren.

De storm kwam zondag aan land aan de oostkust van het Noordereiland. Gisteren werd het zuiden van het eiland ook getroffen door een aardbeving van 6,1. De schade door die beving lijkt mee te vallen.

Door het noodweer is communicatie met veel gebieden lastig; er is sprake van grootschalige stroomuitval. Het leger is ingezet om reddingsoperaties uit te voeren en de eerste lijnen van communicatie op te zetten.

Het is volgens economen te vroeg om een precieze schatting te maken van de schade, maar ze gaan ervan uit dat de wederopbouw miljarden gaat kosten.